Bron veut planter 10 000 arbres supplémentaires

Face au changement climatique et afin de lutter contre les îlots de chaleur et la pollution atmosphérique, la Ville de Bron est engagée pour développer son patrimoine arboré. Elle s’est lancée le défi d’avoir 10 000 arbres supplémentaires sur son territoire d’ici 2026.

Pour ce faire, elle s’appuie sur de nouvelles plantations, densifie les plantations d’arbres existants dans les parcs, jardins, ainsi que dans l’espace public, et recense les arbres plantés.



Elle souhaite également impliquer et sensibiliser les Brondillants à l’importance des arbres en ville. Elle les invite à participer et développer la canopée en valorisant les arbres qu’ils plantent sur leur terrain, en se «branchant» sur le formulaire en ligne « 10 000 arbres » sur demarches-bron.toodego.com !



Les familles, copropriétés et entreprises qui auront le plus contribué à le faire seront récompensées à l’occasion de la remise des prix du concours Bron en Fleurs 2023.