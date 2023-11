Bronchiolite : la région passe en phase épidémique

L’épidémie de bronchiolite qui touche les bébés s’est accélérée, selon Santé publique France. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de basculer en phase épidémique.



La semaine dernière, “l’activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans était en augmentation en ville et à l’hôpital”.



Pour rappel, la bronchiolite est une infection virale touchant les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans. Néanmoins, les virus de la bronchiolite circulent également chez les enfants plus grands et les adultes qui sont les principaux responsables de la transmission. Les enfants de plus de deux ans et les adultes se présentent avec un simple rhume voire aucun symptôme. Chez les plus petits, elle entraîne une toux sèche, une obstruction nasale ainsi qu’une gêne respiratoire d’intensité variable.