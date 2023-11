Bruno Bernard rend hommage à Gérard Collomb

Les hommages à Gerard Collomb se poursuivent. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a salué lors d’un discours ce lundi après-midi « l’homme de lettres et de culture » qui a créé des moments de « fête et convivialité » avec le lancement du festival des Nuits Sonores, du festival Lumière ou encore de Quais du Polar.



Le président de la Métropole qui a également salué, les réalisations nombreuses de Gérard Collomb avec le lancement des Vélo’V en 2005, la requalification des berges du Rhône, le rachat de la caserne Blandan, la transformation du quartier de la Confluence.



“Tu es, et tu resteras dans l’histoire de Lyon”, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon

Et depuis l’annonce de la mort de l’ancien maire de Lyon, les propositions pour renommer un endroit à son nom fusent. Certains élus ont demandé aujourd’hui lors du conseil de la métropole que le président de la métropole Bruno Bernard prenne rapidement une initiative.