Le célèbre animateur radio et télé Bruno Guillon a été séquestré cette nuit avec sa famille à son domicile dans les Yvelines par quatre individus. La famille a été menacée grâce à l’aide d’une arme de poing et l’épouse a été ligotée et bâillonnée. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée en bande organisée et séquestration.