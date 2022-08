Budget 2023 : une hausse des crédits “inédite” à venir pour les ministères de l’Education, du Travail et des Solidarités

Dans un entretien aux Echos ce lundi, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a annoncé que le gouvernement souhaitait augmenter de 12,5 milliards d’euros les crédits alloués dans le budget 2023 aux ministères de l’Education, du Travail et des Solidarités.

Une hausse qu’il qualifie d’“inédite” et qui sera à hauteur de 11,4% : 6,7 milliards seront alloués à l’emploi, 3,6 milliards à l’éducation nationale et 6,1 milliards pour les ministères de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères.