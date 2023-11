Budget participatif à Villeurbanne : les lauréats de l’édition 2023

Les résultats de l’opération de budget participatif de Villeurbanne sont tombés. 942 000 €ont été alloués à la réalisation de 20 projets qui vont de la création d’un terrain de beach-volley à celle d’un four à pain, en passant par l’installation de trampolines et de tyroliennes dans les parcs.

Le dépouillement des bulletins papier a été ouvert à la participation du public. 15 habitants volontaires se sont impliqués aux côtés des agents de la Ville pour dépouiller 1029 bulletins papier complétant les 2460 votes en ligne.



Parmi les projets lauréats « coups de cœur » élus par l’Assemblée citoyenne et les conseils de quartier, on retrouve les jardins Saint-Pierre-Chanel qui souhaitent s’ouvrir aux personnes à mobilité réduite, un mur d’escalade et de jeux en bois pour « Les Juniors de la MQB », un groupe d’enfants âgés de 7 à 11 ans, fréquentant la maison de quartier des Brosses.

Les projets élus par le vote citoyen :

-Lutte contre les moustiques

-Des jardins de pluie pour climatiser la rue

-Un four à pain et à pizza communal pour transformer le parking de Barros en place de village

-Trampolines et tyroliennes dans les parcs de Croix-Luizet

-Les percussions du monde débarquent à Villeurbanne : création d’un festival

-Un panier de basket dans le quartier Charpennes-Tonkin

-Une aire de Jeux “Villeurbanne à hauteur d’enfants”

-Des espaces refuges pour la petite faune

-Réinvestissons le parc du Centre (esplanade Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle)

-Une aire de jeu inclusive et intergénérationnelle dans le quartier de la Ferrandière

-J’irai cuisiner en bas de chez vous, un projet de cuisine mobile

-Réhabiliter et équiper la piste d’apprentissage du vélo de la Baïsse

-Création d’espaces street art

-Fresques murales pour les dépôts TCL

-Fresques murales participatives : embellissons notre vi(ll)e

-Sport en ville : créer un terrain de beach-volley au complexe sportif des Iris

-Nature en Vill’eurbanne : explorons Villeurbanne autrement !

-Nommer les arbres de l’espace public