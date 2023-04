Budget participatif à Villeurbanne : c’est parti pour l’édition 2023

A partir de ce vendredi, les Villeurbannaises et les Villeurbannais sont invités à participer à la troisième édition du budget participatif en proposant leurs idées sur le site participez.villeurbanne.fr.

Au total, c’est un budget de 1,2 million d’euros qui permettra aux participants de réaliser leurs projets. Cette année encore, l’Assemblée citoyenne de Villeurbanne ainsi que des conseils de quartier seront engagés dans le processus de sélection des projets.

Lancé en 2021, le budget participatif de la ville de Villeurbanne concrétise une volonté de la municipalité en renforçant la participation des habitants afin qu’ils prennent part à la vie de la cité et en leur donnant le pouvoir d’agir. Ils peuvent présenter des idées pour améliorer leur cadre de vie et voter pour les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser. Avec ce dispositif, la collectivité crée du lien entre les habitants et avec les services de la Ville.