Buxy : la saison s’annonce riche à l’office du tourisme

L’office du tourisme intercommunal Sud Côté chalonnaise aborde la saison avec un certain renouveau et une envie de fraîcheur. Composé de 5 personnes, plus un saisonnier, il essaye de promouvoir au maximum les 36 communes avoisinantes.

L’équipe travaille sur la création d’un nouveau site internet ainsi que le développement d’une boutique. Côté animations, l’office a aussi créé un nouveau circuit de randonnée paru dans le Topo-guide ” Saône-et-Loire”.

L’été sera aussi rythmé par des visites guidées de Buxy et Saint-Gengoux-Le-National. L’artistique sera aussi au cœur de la découverte du territoire avec une quinzaine d’exposants qui se succéderont au fil de la saison.