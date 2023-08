La Galerie Dany Massé situé dans le Bureau d’information touristique de Buxy accueille à partir de ce samedi et jusqu’à la fin du mois d’août une exposition de l’artiste Edwina Doyle. C’est grâce à la photographie et au collage que l’artiste explore le ciel, l’esprit, le corps, la sensualité et les rêves.