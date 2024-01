CA Pontarlier – OL : l’avant-match

CA Pontarlier – Olympique Lyonnais, 32e de finale de la coupe de France, dimanche 14h30. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Quatrième huitième de finale pour Pontarlier

Huitième de son groupe J en National 3, le CA Pontarlier va disputer son quatrième huitième de finale de coupe de France depuis 2013. A chaque fois, Pontarlier avait été éliminé sur le fil à domicile contre des équipes de L1 ou de L2 : 1-2 contre Sedan, (L2) en 2013, 1-3 contre Caen (L2) en 2014 et 1-1 (2 t.a.b à 4) contre Montpellier) en 2018. “Je connais assez bien cette équipe pour l’avoir rencontré par le passé, dit Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL. Elle met beaucoup d’engagement, a toujours une logique de ne jamais baisser les bras et est capable de baisser les bras.”

Sage parle de Pontarlier

Pierre Sage : comment l’OL aborde la coupe de France ?

L’OL jouera avec son équipe-type du moment

Pierre Sage l’a clairement indiqué : il n’y aura pas de turnover étant donné que l’OL ne va jouer qu’un match par semaine pendant ce mois de janvier. L’entraîneur n’aura pas l’embarras du choix offensivement puis qu’il ne pourra pas compter sur Jeffinho (reparti à Botafogo), Kadewere (prêté à Nantes), Baldé et Nuamah (CAN). Il ne lui reste que trois joueurs offensifs : Lacazette, Cherki et Moreira. Pour les deux derniers, cela doit être l’occasion de marquer leurs premiers buts de la saison.

Une chance à saisir pour Moreira

Le saviez-vous ?

Vainqueur à cinq reprises de la coupe de France, l’OL n’a plus été éliminé en 32e de finale (le match contre le Paris FC où les deux équipes avaient été éliminées sur tapis vert après des affrontements entre supporteurs mis à part) depuis 2013 et une défaite aux tirs au but contre Epinal (National) après un nul 3 partout.

