« Ça va ou quoi Bordeaux ? » l’erreur d’Aya Nakamura à Lyon

En concert à la Halle Tony Garnier, ce mardi soir, Aya Nakamura a commis à plusieurs reprises une petite boulette. En effet, en plein concert la chanteuse se trompe sur le nom de la ville dans laquelle elle se trouve.

Pas une, mais deux fois, l’erreur se produit : « Ça va Bordeaux ? » et « Ça dit quoi Bordeaux ». Elle a été très vite reprise par le public avant de s’excuser. L’artiste de Pookie a mis cette erreur sur le dos de l’émotion et l’euphorie. La veille, la chanteuse avait donné une représentation à Bordeaux quelques jours plus tôt.

Une erreur qui en tout cas aura bien fait rire Internet, puisque les fans ainsi qu’un grand nombre de personnes ont relayé sur Internet cette maladresse.