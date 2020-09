Caluire : de nouvelles voies cyclables provisoires à Saint-Clair et Poincaré

Après le rassemblement de l’association “La Ville à Vélo” qui protestait ce jeudi matin contre le retard des aménagements cyclables entre le Val de Saône et la Part-Dieu, la Métropole de Lyon a annoncé ce jeudi après-midi, qu’elle s’engage “à aménager sous six semaines les voies cyclables dans le secteur Saint-Clair à Caluire et entre le pont Poincaré et le boulevard Stalingrad”.



De nouvelles pistes cyclables avaient été annoncées au mois de mai sans que les travaux ne démarrent pour autant. La Métropole opte donc pour une solution provisoire en attendant de lancer des études pour un aménagement définitif.