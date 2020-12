Campagne de dépistage du COVID 19 : 4000 cas dans le Rhône

Lancée le 16 décembre dernier, la campagne de dépistage massif du COVID 19 a permis de déceler plus de 4000 nouveaux cas dans le Rhône. Au total, ce sont plus de 90 000 tests qui ont été réalisés dans le département.

Depuis le 16 décembre dernier, ce sont près de 300 personnes qui sont testées chaque jours, à Perrache ou à la Part-Dieu. Au total, 90 000 tests réalisés dans le Rhône, pour 4000 cas positifs. Dans la région, on compte au total 1300 centres de dépistage temporaire, en plus de 1300 sites fixes. Plusieurs lycées ont été mis à disposition. Élèves, enseignants et personnels administratifs ont également été testés. Résultat : entre 4000 et 5000 cas positifs sur plus de 100 000 tests effectués.

Vous pouvez retrouver toutes les informations, ainsi que tous les centres de dépistage, sur le site de la région : www.auvergnerhonealpes.fr