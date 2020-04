La chaîne Canal + propose, ce dimanche soir (21h05), une compilation des plus beaux duels des dix dernières années entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.



Le football vous manque ? La chaîne cryptée remémore ce soir les souvenirs récents des supporters dans un best-of des matches entre Lyonnais et Parisiens. Six rencontres marquantes ont été choisies et seront chacune résumées en 15 minutes.

Présentation de votre soirée FOOT du dimanche sur @canalplus avec @MathouxHerve ! 🙌⚽️



🕘 21H05 : le best of des #PSGOL 🔥



🕥 22H40 : le match #PSGOL sur #FIFA20 🎮



🕚 23H10 : @InterieurSport "l'âme de fond" 🎥 pic.twitter.com/AI6L5xnmTh — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 11, 2020