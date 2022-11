Cancer du sein : une vente aux enchères a lieu ce mercredi à Villeurbanne

Une vente aux enchères au profit de la lutte contre le cancer du sein à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne a lieu ce mercredi.

La salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville accueillera, de 18h à 21h, la vente aux enchères « Vénus 13ᵉ édition », organisée par le centre d’art Spacejunk au profit de la lutte contre le cancer du sein.

93 tableaux réalisés à partir de photographies de femmes et d’hommes volontaires seront exposés au deuxième étage de l’Hôtel de Ville, jusqu’à 17h.

Sublimées par des artistes et des habitantes au cours d’ateliers à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, ces toiles proposent une vision artistique et personnelle du corps, en brisant les tabous liés au cancer du sein.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Europa Donna, actrice majeure de la lutte contre le cancer du sein en Europe. Les paiements se font par chèque ou en espèces, pour participer il suffit de venir avec d’un titre d’identité