Canicule : 16 départements placés en alerte orange

Météo France a placé 16 nouveaux départements en alerte orange canicule ce vendredi. Il s’agit du Gers, des Landes, du Lot, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, la Drôme, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.



“Samedi après-midi, les températures commenceront à remonter doucement sur la moitié nord. Sur la moitié sud, elles resteront très élevées. Elles seront en hausse dans le Sud-Ouest, comprises entre 36 et 39°C atteignant parfois les 40°C. Dans le Sud-Est, elles seront du même ordre que vendredi. Dimanche, la hausse des températures se poursuivra en particulier dans le Sud-Ouest où les 40°C seront plus souvent atteints. Les fortes chaleurs commenceront à s’étendre vers le nord-ouest. Lundi, l’extension des très fortes chaleurs vers le nord-ouest du pays s’amplifiera nettement. De nombreux records devraient être battus. La vigilance évoluera au fil des jours. L’épisode caniculaire commencera à s’atténuer par l’ouest à partir de mardi.”