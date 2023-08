Canicule : 28 départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo France place vingt-huit départements en vigilance orange à la canicule ce samedi 19 août. Le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d’Or, la Nièvre, la Drôme, l’Ardèche, l’Aveyron et la Haute-Garonne rejoignent l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire, l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les températures minimales seront en hausse, entre 20 à 23°C, tandis que les maximales atteindront 34 à 38°C entre Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que sur la partie sud-ouest de la France.