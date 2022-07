Canicule à Grenoble : Les douches municipales prolongent leurs horaires

Dans un contexte de fortes chaleurs, les douches municipales de la ville de Grenoble vont élargir leurs horaires d’ouverture à partir du 25 juillet. Elle resteront également ouvertes le dimanche du 31 juillet au 28 août.

Le soleil jubile, les températures sont de plus en plus élevées. Face à cette canicule, la ville de Grenoble a décidé d’élargir les horaires des piscines afin de “garantir tous les jours un accès à l’eau et à l’hygiène pendant les périodes de forte chaleur à toutes et tous” rapporte France Bleu.

Les douches sont situées au 5 rue des Minimes à Grenoble et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les produits de toilettes sont mis à disposition gratuitement.

Les horaires :