Canicule : la moitié de la France en alerte orange

Une vague de chaleur durable et intense pour la période s’est installée sur le pays. La moitié de la France est en alerte sur une large diagonale qui va de la Gironde à l’Alsace.

On a observé dimanche après-midi : 35°C à Brive et Mâcon, 36.1°C à Mont-de-Marsan, 37°C à Villeneuve-sur-lot, 37.2° à Lyon-Bron, 38.4 °C à Toulouse-Blagnac, 38.8°C à Mende, 39.6 °C à Albi, 39.8°C à Sisteron, 40.3 à Carcassonne, 40.8° à Aubenas, 41°C à Nîmes, 41.8°C à Orange, 42.2°C à Salindres (Gard) et Grospierres (Ardèche).

Ce matin, on relève des températures minimales souvent comprises entre 20 et 22 °C, et jusqu’à 23.5° à Lyon St-Exupéry (24.6° à Lyon-Tête d’Or), 26.3° à Montélimar, et 22 à 25°C en bord de mer Méditerranée, et jusqu’à jusqu’à 28 à 30°C sur l’est de l’Aude et des Pyrénées-Orientales (30°C à Perpignan).

Le pic caniculaire est attendu vers mercredi (et températures pouvant rester encore très chaudes jeudi).

Certains records absolus risquent d’être battus, notamment mardi et mercredi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus.

La durée et l’intensité de cet épisode pourraient nécessiter une évolution de la vigilance vers une aggravation, surtout sur Drôme/Ardèche (voire le Vaucluse et le Gard)

🔶 50 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/3fmquSLNUZ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 21, 2023