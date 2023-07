Canicule : la région placée en vigilance orange, jusqu’à 38°C attendus

Pour cet épisode de canicule, Météo France a placé la région Auvergne-Rhône Alpes en vigilance orange. Dans les zones à plus hautes émissions, comme dans le centre ville de Lyon, près de 38°c sont attendus.

Dimanche, les températures sont montées à 37,1 degrés à Ambérieu, 35,7 degrés sur l’est lyonnais, 38 degrés en centre-ville de Lyon, plus de 36 degrés en plaine du Forez et près de 35 degrés à Grenoble et Chambéry.

Ces températures extrêmes devraient durer jusqu’à mardi soir, à condition que des précipitations viennent bel et bien rafraichir les sols.

🌡 Une #VagueDeChaleur s’installe sur le territoire.



Rappel des précautions à prendre ⤵



📲 : https://t.co/HBN5pXJ8O4 pic.twitter.com/Baj6nDgAWG — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) July 9, 2023

Il est vivement conseillé de s’hydrater régulièrement, limiter ses activités physiques et porter une attention particulière aux personnes les plus fragiles.