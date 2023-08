Canicule : l’Ain et l’Isère placés en vigilance orange, le Rhône toujours en alerte

Après le Rhône, les départements de l’Ain et de l’Isère sont à leur tour placés en vigilance orange canicule ce dimanche. Météo France précise qu’il s’agit d’un “épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées”.



Les températures devraient osciller entre 34 et 36 degrés ce dimanche dans le Rhône, l’Ain et l’Isère.

Les fortes chaleurs vont se poursuivre. Les départements de l'Isère et de l'Ain passent en #VigilanceOrange #canicule (début d'évènement demain à 12 h), rejoignant le Rhône où le phénomène est déjà en cours. Température minimale de 23.1 °C à Lyon, et maximale provisoire 34.4 °C. pic.twitter.com/FlTm5JPNho — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 12, 2023