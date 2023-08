Canicule : une série de mesures avec le passage en vigilance rouge

Avec le passage du Rhône en vigilance rouge canicule, la Préfète Fabienne BUCCIO a décidé d’activer le centre opérationnel départemental dès ce mardi pour coordonner l’action de l’ensemble des services de l’État.

Concrètement pour protéger les personnes les plus vulnérables les EHPAD du département doivent activer leur plan bleu.

Un site rafraîchi est ouvert par la ville de Lyon dès demain. Géré par la Croix-Rouge Française, il permettra d’accueillir les personnes les plus vulnérables.

La mobilisation des associations en charge des maraudes sera amenée à son plus haut niveau et les associations agréées de sécurité civile mises en alerte. Les horaires des accueils de jour seront élargis.



Les accueils collectifs de mineurs devront également annuler leurs sorties extérieures. Toutes les manifestations sportives et grands rassemblements doivent être adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas.

Les proches, voisins et familles des personnes âgées et/ou en situation de handicap isolées, sont par ailleurs invités à les inscrire sur le registre ouvert dans leur commune de résidence.



Un numéro vert est également mis en place, avec l’activation la plateforme téléphonique « Canicule info service ». Elle délivre conseils et réflexes nécessaires pour se protéger de la canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Canicule info service • 0800 06 66 66

Le numéro vert est gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, de 9h à 19h

La préfète du Rhône et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes rappellent,

notamment à destination des personnes fragiles, les principaux conseils et gestes simples à

adopter pour se protéger des fortes chaleurs :

– Boire régulièrement et suffisamment

-Ne pas faire d’efforts physiques intenses (sport, jardinage, bricolage)

– Ne pas rester en plein soleil

– Ne pas consommer d’alcool

– Maintenir son habitation à l’abri de la chaleur

– Porter des vêtements légers amples et clairs et un chapeau quand on est à l’extérieur

– Être particulièrement prudent lors des baignades

– Être vigilant pour les autres et soi-même

– Prendre des nouvelles de son entourage

– Dès que l’on se sent mal, le signaler