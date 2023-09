Carburants : début des opérations à prix coutant

Les enseignes E. Leclerc et Carrefour ont débuté ce vendredi des opérations de carburants à prix coutant.



“20 000 opérations” à prix coûtant “dans 4000 stations” d’ici à la fin de l’année. Sur Twitter, le président du comité stratégique du groupe de distribution E.Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, a précisé que l’enseigne vendrait de l’essence “sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes”.



Système U et Auchan prévoient une opération par mois pendant un week-end. Casino, Cora et Intermarché ont annoncé appliquer la mesure deux week-end par mois