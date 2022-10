Carburants : un accès prioritaire à certains véhicules dans le Rhône

Depuis plusieurs jours, certaines stations-services connaissent des difficultés d’approvisionnement en raison d’un mouvement social. Les services de l’État suivent la situation avec une très grande attention. La cellule interministérielle de crise a d’ailleurs été activée.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, la situation reste stable depuis ce début de semaine. Au regard de la persistance de cet épisode, le préfet du Rhône a pris un arrêté afin de donner un accès prioritaire aux véhicules professionnels listés ci-après dans le but d’assurer la continuité des missions de service public :



• les véhicules opérationnels des services de secours et d’incendie

• les véhicules sérigraphiés et banalisés des armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de police municipale, des douanes, des services pénitentiaires

• les véhicules du SAMU et du SMUR

• les véhicules sérigraphiés des associations agréées de sécurité civile

• les véhicules de transports sanitaires (ambulances hospitalières et privées agréées)

• les véhicules nécessaires à l’approvisionnement logistique des établissements de santé

• les véhicules de transport de produits sanguins, pharmaceutiques et d’oxygène

• les véhicules des laboratoires de biologie médicale

• les véhicules des médecins, des infirmiers, des personnels hospitaliers, des

professionnels paramédicaux et des personnels des services de soins à domicile au

profit des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap

• les véhicules des services funéraires

• les transports scolaires

• les véhicules de collecte des ordures ménagères et des déchets hospitaliers

• les véhicules d’urgence disposant d’avertisseurs sonores et lumineux (EDF, ENGIE,

ENEDIS, GRDF, télécommunications…)

• les véhicules de transport d’hydrocarbures

• les véhicules de transport de fonds

• les véhicules d’intervention d’urgence de la SNCF et des opérateurs de transport

• les véhicules de dépannage routier

Un accès leur sera dédié dans les stations-services Total Energies de Bron-Laurent Bonnevay, Dardilly, Lyon-Garibaldi, Saint-Symphorien-d’Ozon, Tarare et Villefranche-sur-Saône sur présentation d’une carte professionnelle.



Pour rappel, la vente et l’achat de carburants dans des récipients transportables restent interdits jusqu’au 21 octobre inclus pour éviter la constitution de sur-stocks de prudence et prévenir le risque de tensions dans les files d’attente