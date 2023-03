CargoVélo’v, le nouveau service de déplacement de Lyon et Villeurbanne

À partir de ce jeudi, il est possible d’observer des Lyonnais et des Villeurbannais circuler sur des vélos cargo appartenant à la Métropole. CargoVélo’v est accessible à tous et offre une assistance électrique. Il s’agit d’un tout nouveau service expérimental qui sera en libre-service pendant un an.

C’est une nouvelle en France. Cette manœuvre était de créer un vélo de quartier utilitaire, ouvert à de nouveaux usages. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole à la voirie et aux mobilités actives ajoute : « Ce nouveau service répond de façon très pertinente aux besoins de mobilité des familles, mais aussi à des besoins ponctuels pour transporter du matériel lourd. Il est simple d’accès et constitue une solution de mobilité fiable et peu onéreuse pour les habitants qui souhaiteront s’en saisir. »

Afin de louer un vélo cargo, il faut télécharger l’application Vélo’v. Une fois ouverte, il suffit de cliquer sur l’icône correspondant au CargoVélo’v choisi et ensuite créer un compte sur l’application Cargoroo. Les CargoVélo’v sont disponibles de 7 h à 22 h au tarif de 8 centimes par minute.

Au total, une vingtaine de vélos ont été déployés à Lyon et à Villeurbanne, à proximité de stations Vélo’v. On peut les retrouver à ces endroits :