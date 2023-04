Carnaval de Marseille 2023 sortez les costumes

À vous de sortir le plus beau costume pour le Carnaval de Marseille qui se déroulera le 6 mai. Tous les ans depuis une trentaine d’année la ville résonne au son de la fête. Cette année rendez-vous au Vieux port à 14h pour profiter de la musique. Le thème de cette année est « Fantastique Méditerranée ». Évidement le rendez-vous est gratuit !

Au programme des festivités : à partir de 14h des spectacles et animations se feront devant l’Hôtel de Ville, et à partir de 14h30, le défilé et final, il partira Quai du Port pour aller jusqu’au Canebière.

La circulation sera coupée toute la journée à ces niveaux. Pour en savoir plus sur le carnaval ou la circulation, c’est ici.