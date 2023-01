Carnet rose au Safari de Peaugres

Pour la seconde année consécutive, le Safari de Peaugres a la joie d’accueillir une nouvelle naissance au sein de sa famille de Bongo des montagnes. Un évènement en soi car la reproduction de cette antilope fragile et très sensible au stress reste rarissime dans les zoos.



Kirinyaga est né le 14 novembre. Ce petit mâle Bongo des montagnes est le fruit de l’union entre sa mère Binti et son père Cherangany. Après une gestation de 9 mois et des heures d’observation de l’équipe zoologique du Safari de Peaugres, la maman a mis bas ce nouveau-né de 20 kg. Suite à cette fine surveillance, aujourd’hui âgé de 2 mois, Kirinyaga est visible des visiteurs et s’est parfaitement adapté à son nouvel espace de vie.



C’est la deuxième naissance de Bongo des montagnes en France en 2022. L’espèce est classée comme « en danger critique d’extinction » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le bongo des montagnes est un mammifère herbivore ruminant appartenant à l’ordre des artiodactyles et à la famille des bovidés. Cet ongulé sauvage compte parmi les plus grandes antilopes de la forêt tropicale :

il mesure de 1,70 à 2,50 m de long pour un poids pouvant atteindre 235 kg chez les femelles et 400 kg chez les mâles.

Les deux sexes possèdent des cornes impressionnantes pouvant mesurer jusqu’à 1 mètre.