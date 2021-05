Caroline Garcia a choisi de ne plus s’entraîner avec son père

C’est une page très importante qui se tourne pour Caroline Garcia. La Lyonnaise a choisi de ne plus s’entraîner avec son père et de se tourner vers l’académie Nadal. C’est l’ancien entraîneur de l’équipe de France de Fed Cup, Gabi Urpi, qui va la coacher lors de la saison sur terre battue.



Dans une interview à l’Equipe, l’actuelle 53e mondiale, indique avoir réfléchi “pesé le pour et le contre. Si je l’ai fait, c’est que je suis prête. Ça part de moi en tant que joueuse. Si je suis prête, motivée et que j’ai envie d’aller chercher des grands titres, “Vamos”. Évidemment ça a tourné pendant un moment dans ma tête. Mais il y a une continuité car je viens à l’académie depuis un an et demi, je vais vers quelque chose que je connais et avec des gens qui ont des valeurs que je partage. “

Après des blessures au genou et au pied, la Lyonnaise débutera sa saison sur terre battue ce samedi à Rome.