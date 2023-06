Caroline Garcia dit au revoir à Roland-Garros

C’est l’hécatombe chez les joueurs Français, plus des trois-quarts d’entre eux ont perdu leur match et se voient quitter la compétition. Parmi eux, Caroline Garcia ne fait pas exception, elle a été éliminée par la joueuse Russe Blinkova.

Rinderknech affrontera le joueur Américain Fritz pour leur match de second tour. Chez les femmes Parry ainsi que Dodin sont encore en lice pour leur second tour. Elles affronteront respectivement Andreeva et Jabeur.



A noter cette nuit Gaël Monfils a déclaré forfait suite à une blessure au poignet