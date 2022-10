Caroline Garcia se rapproche de Masters

Caroline Garcia a fait un pas de plus en direction des Masters. Après avoir été éliminée dès son entrée en lice à Tokyo et à San Diego, la Lyonnaise s’est imposé ce mercredi face à Rebecca Marino au tournoi de Guadalajara.



La Française s’est qualifiée pour le troisième tour du tournoi de Guadalajara (6-7, 6-3, 7-6). Une victoire qui lui permet de se rapprocher un peu plus du Masters qui se déroulera à Fort Worth (Texas) du 31 octobre au 7 novembre.