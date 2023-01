Caroline Garcia, tête d’affiche de l’Open 6e Sens

Après une défaite en 8e de finale à l’Open d’Australie qu’elle dira « difficile à digérer », Caroline Garcia revient dès ce mardi sur les courts lors de l’Open 6e sens à Lyon. La Lyonnaise affrontera en fin de journée la Tchèque de 28 ans Tereza Martincova.

Outre son rôle de joueuse, elle est également ambassadrice du tournoi. « Je suis une ambassadrice au quotidien à travers le monde de la ville et de la Métropole de Lyon et je me réjouis de promouvoir ma passion sur mon territoire d’origine qui est une vraie terre de tennis et d’innovation en terme de sport féminin. Ce projet me tenait à cœur depuis de nombreuses années, je pense que c’est le moment idéal pour le mettre en place et je souhaite le pérenniser dans le temps. »

Après une excellente saison, en passant de la 79e à la 5e place mondiale, la Lyonnaise va essayer de réitérer la belle performance de l’an dernier et pourquoi pas faire mieux. En 2022, elle avait atteint les demi-finales.