Caroline Receveur révèle être atteinte d’un cancer du sein

Ce mardi, la sublime Caroline Receveur, ex star de télé réalité devenue mannequin a révélé être atteinte d’un cancer du sein « agressif ».

Agée de 35 ans à peine, l’influenceuse a choqué la toile en dévoilant la cause de son absence sur les réseaux sociaux, dans un long post Instagram dédié à ses abonnés. Elle y explique notamment avoir été diagnostiquée il y 2 mois.

« Je me sens vide » déclare-t-elle

Dans son message poignant, la jeune femme exprime son ressenti face à la maladie qui la ronge : « Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque… » écrit-elle.

Afin de rassurer ses abonnés, Caroline Receveur tiens tout de même à se montrer positive, expliquant que son cancer, aussi agressif soit-il, a été diagnostiqué assez tôt pour que l’espoir subsiste.

Au travers de ces quelques lignes, l’influenceuse remercie également tendrement son mari, Hugo Philip, qui l’épaule dans son combat contre la maladie : « Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’@hugophilip me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps ».

Bien que fatiguée par son deuxième cycle de chimiothérapie, l’ex star de téléréalité se montre positive et déterminée à vaincre son cancer.