Carte scolaire : l’Union des maires des communes rurales de Saône-et-Loire prend position

L’Union des maires des communes rurales de Saône-et-Loire monte au créneau contre les fermetures des classes annoncées pour la rentrée prochaine.



Dans un courrier au préfet, il indique que “ces suppressions affectent principalement le monde rural alors même que le “soutien à la ruralité” est affiché par le gouvernement. Nous vous faisons part de notre grand étonnement face à ce niveau de fermetures envisagées, alors que votre prédécesseur et vous-même avez engagé avec nous une démarche d’« Agenda rural 71» visant à identifier les principales actions en faveur d’une ruralité vivante.

Nous sollicitons votre intervention et demandons à ce que cette liste de fermetures de classes soit largement réduite, en considérant les spécificités de la ruralité :

· la qualité de l’enseignement et de l’environnement scolaire dans nos écoles de proximité,

· la pertinence d’un effectif maximal de 18 élèves pour les classes multi-âges (article 74 de l’agenda rural national),

· une prise en compte de l’allongement des déplacements domicile-école qui peut résulter d’une suppression de classe (article 73 de l’agenda rural national),

· la considération des investissements conséquents opérés par les Mairies pour les locaux scolaires, souvent avec le concours de l’Etat (DETR…),

· la scolarisation de plus en plus importante d’élèves bénéficiant de Plans d’Accompagnement Personnalisé (PAP) nécessitant donc l’attention toute particulière des personnels enseignants.



Une soixantaine de classes sont actuellement menacée de fermeture