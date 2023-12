Casino : Bruno Le Maire se dit attentif à ce qu’un “maximum d’emplois soient préservés”

Les salariés de Casino ont été reçus par Bruno Le Maire ce jeudi. Le ministre de l’Economie a pris des engagements et a promis de lutter pour préserver un maximum d’emplois.



Bruno Le Maire s’est dit “attentif” à ce que “le maximum d’emplois soient préservés” dans les offres de reprises de magasins Casino et “vigilant sur l’emploi dans les centres logistiques” du groupe et au siège à Saint-Étienne.



L’intersyndicale du groupe a lancé un nouvel appel à manifester dimanche matin à Saint-Etienne “face à la menace de disparition d’emplois”.