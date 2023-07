Casino : le groupe est arrivé à un accord de principe avec ses créanciers sur l’offre de reprise de Kretinsky et Ladreit

Le groupe Casino est finalement arrivé, ce vendredi, à un accord de principe avec ses créanciers majeurs (EP Global Commerce, Fimalac et Attestor, respectivement les premiers, deuxièmes et troisièmes actionnaires et créancier du groupe) quant à la restructuration de sa dette.

L’accord annoncé a été approuvé par le conseil d’administration de Casino, et prévoit de permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde express durant le mois d’octobre prochain ainsi que la réalisation de l’ensemble des opérations de restructuration durant le premier trimestre 2024.

Cet accord arrive à point nommé pour le groupe qui avait la « tête sous l’eau » depuis quelques mois, et qui avait fait l’objet d’une offre de rachat par l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, le patron d’EP Global Commerce, ainsi que de Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac).