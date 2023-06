Casino : Les hommes d’affaires Niel, Pigasse et Zouari injectent 1 milliard d’euro

Alors que le groupe Casino est endetté de plus de plus de 6 milliards d’euros et qu’il s’apprête à céder 119 de ses magasins au groupe concurrent Intermarché, le trio d’hommes d’affaires Matthieu Pigasse (Fnac-Darty), Xavier Niel (Free) et Moez-Alexandre Zouari (Fnac-Darty) se sont positionné pour tenter de sauver le groupe. Ensemble, ils ont déposé une offre d’un milliard d’euros pour monter au capital du groupe Casino.

Selon Challenges, sur ce milliard, 300 millions d’euros seront investis par le véhicule d’investissement « 3F » des trois associés fondateurs de Teract. Précédemment, les trois hommes d’affaires avaient déjà évoqué vouloir trouver une solution financière pérenne pour sauver le groupe Casino. Dans un communiqué, ils ont également mentionné souhaiter : « un renforcement des fonds propres du groupe et (…) une adaptation de la dette existante aux capacités du groupe et à la préservation de son potentiel de croissance ».