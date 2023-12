Casino : vers une cession des magasins au printemps

Auchan et Intermarché reprendront 313 hypermarchés et supermarchés de l’enseigne Casino. La cession des magasins aura lieu entre avril et juin.



La marque n’ornera plus que les devantures des magasins de proximité comme Casino Shop ou Petit Casino.



L’avenir du siège du groupe Casino à Saint-Etienne reste incertain. Les syndicats craignent la perte d’au moins 1.200 postes sur 1.800. Un nouveau rendez-vous a été pris avec la direction début janvier.