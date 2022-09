Casting : des jeunes de 14 à 17 ans recherchés pour un long métrage

Le réalisateur Guillaume Brac est à la recherche de plusieurs jeunes âgés de 14 à 17 ans et résidant à Lyon, Grenoble ou Valence dans le but de former une classe pour son prochain long-métrage. L’histoire raconte un voyage scolaire dans le Vercors. Les débutants sont également acceptés.

Pour postuler, il faut envoyer un mail à voyagescolairefilm@gmail.com en indiquant nom, prénom, date de naissance, ville de résidence, coordonnées des parents, nom de l’établissement scolaire et niveau scolaire. Il faut également envoyer des photos en portrait et plein pied ainsi qu’une courte vidéo d’une minute de présentation.