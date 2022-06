Catastrophe naturelle : un séisme fait plus de 900 morts et 600 blessés en Afghanistan

Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé le sud-est de l’Afghanistan, dans la nuit de mardi à mercredi, et les pertes humaines sont terribles, avec près de 920 morts et plus de 600 blessés déplorés par les autorités locales.

Ce séisme a touché les provinces de Paktika et de Khost, à la frontière avec le Pakistan, et est survenu à une profondeur de 10 km, selon l’Institut sismologique américain (USGS), qui ajoute qu’une deuxième secousse de magnitude 4,5 a frappé quasiment au même endroit et à la même heure.