Cavaillon : un individu se noie dans la Durance

Selon nos confrères de la Provence, un homme de 43 ans s’est noyé dans la Durance aux alentours de 18h ce vendredi 9 septembre à Cavaillon côté Vaucluse et Orgon, côté Bouches-du-Rhônes. Un témoin a alerté les pompiers rapidement après avoir vu l’individu, de 43 ans et d’originaire marocaine, tombé accidentellement dans la rivière. Malgré le repêchage du corps, et des tentatives de réanimation, la victime n’a pas pu être sauvée.