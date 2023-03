Ce mercredi démarre le projet « trimestre anti-inflation »

Ce mercredi 15 mars, démarre le projet « trimestre anti-inflation », dans l’objectif de demander aux grandes surfaces de distribution de proposer des prix le « plus bas possible » et « protéger le pouvoir d’achat des Français ». Des « centaines de produits ont été sélectionnées par les enseignes », annonce le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Le choix des aliments est effectué par les magasins et pourra être identifié grâce à un logo tricolore « trimestre anti-inflation ». Parmi les signataires, nous retrouvons Carrefour, Système U, Intermarché, Casino et Aldi.

Pour l’instant, ce système est prévu seulement pendant 100 jours, jusqu’au 15 juin.

Un dispositif permettant aux plus modestes d’avoir accès à des produits alimentaires français de qualité.

Pour protéger les Français face à l’inflation alimentaire, nous avons trouvé ce matin un accord avec la grande distribution : elle s’engage à mettre en place un « trimestre anti-inflation », à partir de ce mois de mars.



Qu’est-ce que cela signifie ? ↓ — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 6, 2023