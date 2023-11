Ce que contient le plan anti tabac du gouvernement

Le ministre de la Santé a présenté le nouveau plan anti-tabac du gouvernement.



Le prix d’un paquet de cigarettes passera à 12 euros en 2025 et 13 euros en 2026.



Le gouvernement promet également l’extension des espaces sans tabacs aux plages , aux parcs aux forets ou encore aux abords de certains lieux publics comme les écoles.

Avec 75 000 décès par an, le tabac représente « la première cause de mortalité évitable » et reste « un fléau de santé publique »,