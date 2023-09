Ce que l’on sait après le puissant séisme qui a frappé le Maroc ce vendredi soir

Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a fait au moins 1037 morts et 1204 blessés ce vendredi soir, peu après 23h au Maroc. C’est la région de Marrakech qui a été principalement touchée avec un épicentre situé au niveau de la province d’al-Haouz. Le dernier bilan a été communiqué par le ministère de l’Intérieur à 15h ce samedi.



Les dégâts humains et matériels sont considérables et les secours font leur maximum pour tenter de sauver de nouvelles victimes. Le temps est compté alors que le pays craint une réplique d’ampleur à venir dans les prochaines heures. Selon les médias locaux, le séisme est le plus puissant jamais enregistré au Maroc et le plus meurtrier depuis Agadir en 1960. A noter que la secousse a également été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir ou encore Essaouira.



Le séisme aurait également été ressenti dans plusieurs provinces de l’Algérie voisine. L’Algérie qui a d’ailleurs ouvert son espace aérien pour les vols humanitaires. Des pays comme la France et la Turquie ont déjà proposé leur aide. Plusieurs cellules de crise ont été ouvertes en France et au Maroc.



Ambassade de France au Maroc : +212 537689900

Ministère des Affaires étrangères français : +212 537689900 au Maroc et 0143175100 en France