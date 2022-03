Ce que l’on va pouvoir retrouver à la Foire de Lyon du 18 au 28 mars

Après deux ans d’absence, la grande Foire de Lyon est de retour du 18 au 28 mars pour sa 102ème édition à l’Eurexpo Lyon. Pour cette année 2022, la foire a organisé un programme très chargé, au goût de tout le monde. Nous pourrons retrouver deux univers, le premier sera celui de la maison et le second, celui du shopping.

L’univers maison et l’univers shopping

Pour le premier univers, nous allons retrouver de l’ameublement, de la décoration, de l’habitat, de la cuisine et du bain, mais également, de l’aménagement du jardin, de l’électroménager et du multimédia. En ce qui concerne le deuxième univers, il sera possible de retrouver des astuces pour la maison, des articles de mode, de beauté, des articles artisanaux grâce au village des artisanats et des articles pour le sport, les loisirs et la mobilité. Toujours au sein de cet univers, les familles pourront prendre une pause dans le côté de la restauration et de la gastronomie ou même dans le hall 6 avec le focus sur l’Italie où il sera possible de manger italien et d’écouter des musiques de ce pays.

Les temps forts de l’édition 2022

Pour le retour du plus grand évènement commercial de la région des nouveautés ont été mises en avant comme le tout nouveau concept du Little Big Fair, c’est-à-dire, un village market éphémère dédié aux petites entreprises tendances et Made in France. Ce concept propose une nouvelle expérience dans le but de rendre le visiteur acteur de l’événement avec un « Chilling Zone » consacré à la détente, aux échanges et au shopping. Chaque espace a été pensé pour encourager les interactions et créer une véritable communauté. On pourra retrouver des produits artisanaux, du cosmétique bio, de la gastronomie healthy, des cours de pâtisserie, etc. Autres temps forts, Innova’Lyon sera l’incontournable rendez-vous pour tester les innovations des start-ups. Les start-ups participantes auront l’opportunité de présenter leurs produits et de procéder à des démonstrations et ainsi, échanger avec le public. Les visiteurs seront invités à voter pour la meilleure innovation.

La famille mise à l’honneur

Pour le premier week-end de la foire de Lyon (19-20 mars), la famille sera mise en avant. Les parents peuvent préparer l’arrivée de leur bébé grâce au salon Baby où il sera possible de se former aux premiers gestes de secours pédiatriques, mais également, d’acheter tout ce qui est nécessaire pour le bébé. Les enfants pourront eux, s’émerveiller devant les jouets et devant les activités du Kidexpo où il sera possible de se divertir.

Un programme varié rythmera la foire avec une soirée spéciale Disco & Grease le 22 mars de 20h à 22h, la finale tremplin rock spécial KISS le 25 mars, le Fest’Hip Hop le 26 mars, le casting The Voice et The Voice Kids le 27 mars ou encore, la journée d’emploi et de la solidarité le 28 mars.

Infos pratiques :

La Foire de Lyon sera ouverte tous les jours de 10h à 20h avec les entrées gratuites à partir de 18h sauf lors des nocturnes qui auront lieux le 18, 22 et 25 mars jusqu’à 22h.

Les tarifs :

Adulte : 6€ en ligne / 8€ sur place

Jeune de 12 à 25 ans : 5€ en ligne / 6€ sur place

Enfant (jusqu’à 11 ans inclus) : Gratuit

Demandeur d’emploi : 5€ en ligne / 6€ sur place

Personne à mobilité réduite : 5€ en ligne et sur place

Journées gratuites :

18 mars : pour les hommes

21 mars : pour les artisans

22 mars : pour les femmes

24 mars : pour les plus de 65 ans

28 mars : pour tous

À partir de 18h : pour tous sauf les soirs de nocturne

Pour plus d’information : Le site de La Foire de Lyon

La directrice de La Foire de Lyon apporte plus d’informations sur ce que l’on va pouvoir retrouver dès le 18 mars prochain à la Foire de Lyon. 3/03/2022.