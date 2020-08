Ce qui change au 1er août pour les ménages français

Si le mois d’août peut avoir une saveur particulière, il est également synonyme de changements dans le quotidien des français. Voici ce qui va changer dès ce samedi 1er août.

Prix du gaz et de l’électricité

Le prix de l’électricité va augmenter. Les tarifs réglementés sont en effet revus à la hausse de 1,54% pour les particuliers, et de 1,58% pour les professionnels. Le prix du gaz suit la même tendance. La facture des ménages va augmenter de 0,3% pour ceux qui cuisinent au gaz, et de 0,7% pour un usage cuisson et eau chaude. Les français qui se chauffent au gaz, verront quant à eux les tarifs augmenter de 0,7%.

Prime à la conversion

Après des montants exceptionnels mis en place pour relancer le secteur de l’automobile, la prime à la conversion est revue à la baisse. Elle passe ainsi de 1500 à 3000€ pour l’achat d’un véhicule Crit’Air 1 ou 2, contre 2500 à 5000€ précédemment. Pour bénéficier de cette prime, il est nécessaire de mettre à la casse un véhicule Crit’Air 3 ou plus, immatriculé avant 2006 pour une voiture essence, et 2011 pour une diesel.

Allocation de rentrée scolaire

Annonce phare du nouveau Premier ministre Jean Castex, l’allocation de rentrée scolaire sera cette année majorée de 100€. Elle avoisinera ainsi 470€ pour un écolier, 490€ pour un collégien, et 500€ pour un lycéen. Cette aide financière sera versée le 18 août en métropole, en Guyane et en Guadeloupe, et le 4 août à Mayotte et à la Réunion. Plus d’informations ici.

À noter également que le taux du Livret A reste à 0,50%. Le paiement de proximité se généralise quant à lui dans les bureaux de tabac, où il est désormais possible d’y payer ses impôts ou encore ses amendes. Enfin, les soldes prendront fin sur l’ensemble du territoire le 11 août prochain.