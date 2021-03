Ce qui change au 1er mars

Comme à chaque début de mois quelques changements sont à noter.



Pas de changement pour le chômage partiel

L’indemnisation reste finalement inchangée jusqu’à la fin du mois. Les salariés en chômage partiel resteront donc indemnisés à hauteur de 70% de leur salaire brut (84% net) avec un reste à charge de 15% pour les entreprises. Les secteurs du tourisme, de la culture ou encore de l’hôtellerie-restauration continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%.



La validité des tickets restaurants 2020 de nouveau prolongée

Des tickets-restaurants 2020 sont prolongés. Leur validité a été prolongée jusqu’au 31 août 2021 en raison de la crise sanitaire.



Les tarifs réglementés de gaz en hausse

Ils augmentent en moyenne de 5,7% au mois de mars. Le prix augmente de 1,5% pour le gaz pour la cuisson, de 3,4% pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude, et de 5,9% pour les clients qui se chauffent au gaz. Les tarifs réglementés de vente de gaz pour les particuliers disparaîtront le 1er juillet 2023.



Plus de couvert et de sauce dans les repas livrés

Si vous souhaitez des couverts et boîtes de sauce avec vos repas livrés, il faudra le demander explicitement. Une initiative visant à lutter contre le gaspillage et le suremballage.

L’aide vélo se termine le 31 mars

Si vous voulez faire réparer votre vélo, vous avez jusqu’au 31 mars pour bénéficier de l’aide de 50 euros mise en place lors du déconfinement. Elle bénéficie aux cyclistes qui souhaitent faire des réparations comme un changement de pneus ou encore une remise en état des freins. Pour en profiter, rendez-vous sur coupdepoucevelo.fr



Des changements sur les étiquettes d’électroménager

Les étiquettes qui symbolisent la performance énergétique changent pour les lave-vaisselles, lave-linges, réfrigérateurs, lampes et téléviseurs.

La notation a été revue et les étiquettes se dotent également d’un QR code pour obtenir des compléments d’information en les scannant.