Ce qui change en ce 1er décembre

Décembre. Malgré la crise du Covid, certaines choses ne changent pas. On sent toujours Noël dans l’air. Et les traditionnels changements, pour les Français, arrivent en même temps que le premier chocolat du calendrier de l’avent.

Cette année, parmi les modifications à prévoir, on retrouve :

Prime de Noël

La prime de Noël sera reconduite cette année. Elle sera versée entre le 11 et le 14 décembre par les CAF et la MSA aux bénéficiaires de l’ASS, de l’AER, du RSA et de la prime forfaitaire mensuelle de reprise d’activité.

Elle est 152,45 euros pour un célibataire sans enfants et de 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants.

Hausse des prix du gaz

En moyenne, l’augmentation du gaz est de 2,4 %. Pour les consommateurs qui utilisent le gaz pour la cuisson, il s’agit d’une hausse de 0,6 %. Pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude, comptez + 1,4 %. Enfin, les Français qui se chauffent au gaz verront leur facture monter de 2,5 %.

Fin des tarifs réglementés de vente de gaz pour les professionnels

Ce mardi marque également la fin des tarifs réglementés du gaz pour les PME, artisans et commerçants. Désormais, les professionnels vont devoir opter pour un contrat en offre de marché.

Résiliation de la complémentaire santé (mutuelle) à tout moment

Si vous avez contracté votre contrat de mutuelle il y a plus d’un an, vous pourrez désormais le résilier sans frais, et à tout moment mais uniquement s’il s’agit d’un contrat qui couvre les risques liés à la santé. Les contrats liés aux biens eux ne sont pas concernés.

Date limite de correction de la déclaration de revenus ou de modification du crédit d’impôt

Vous pouvez modifier votre déclaration de revenus jusqu’à mi-décembre sur le site du gouvernement, après cela ne sera plus possible.

Concernant le crédit d’impôt, si vous avez fait un don et/ou engagez une aide à domicile, vous avez jusqu’au 8 décembre pour diminuer ou refuser l’avance de 60 % que l’État vous versera en janvier 2021 au titre de votre crédit d’impôt. Rendez-vous à la même adresse que pour la déclaration de revenus.

Évolution du fond de solidarité

Emmanuel Macron l’a annoncé lors de son discours sur le déconfinement progressif le 24 novembre : les entreprises fermées administrativement à cause de la pandémie auront le choix entre une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 euros ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires mensuel réalisé à la même période en 2019.

Régulation du tabac

Si la plupart des tarifs restent inchangés, certains vont légèrement diminuer de quelques centimes, et certains paquets seront retirés des étals.