Ce qu’il faut retenir après OL-Le Havre (0-0)

Olympique Lyonnais – Havre AC, 5ème journée de Ligue 1 : 0-0.

Encore une déception

L’OL n’a toujours pas gagné après cinq journées de championnat. Ce nul 0-0 devant le champion de Ligue 2 est évidemment une déception de plus. C’est surtout en première période que l’OL a pêché, en manquant cruellement d’intensité. Lyon a élevé le niveau dans ce domaine après le repos mais n’a finalement pas eu tant d’occasions nettes que cela, en dépit d’un nombre de tirs conséquent (23). Excepté son duel gagné face à Nuamah, Desmas, le portier havrais, n’a pas eu d’autre arrêt vraiment difficile à effectuer. A contrario, Anthony Lopes a été tout heureux de voir à deux reprises les Havrais manquer le cadre à bout portant (57e, 67e).

Jean-François Vulliez : “Le résultat est insuffisant, nous en sommes conscients. Mais je garde aussi l’état d’esprit des joueurs, l’adhésion au plan de jeu et ce qu’ils ont réussi à réguler en seconde période. C’est tout de même une bonne base pour la suite et pour Fabio (Grosso) à partir de lundi. (…) C’était une mission commando sur une semaine. Je souhaite bonne chance à Fabio. C’est une équipe en reconstruction, on est train de chasser les nuages pour retrouver le soleil. Il faut du travail et la force pour faire basculer ce type de match sur une victoire 1 ou 2-0.”

L’OL n’est plus dernier

Après ce match nul, l’OL est 16e du championnat avec deux points. Samedi (21h), l’OL ira à Brest, actuel deuxième du classement.

J.H.