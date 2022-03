Ce qu’il faut retenir de la conférence de Tetê

L’Olympique lyonnais a officialisé ce mercredi le recrutement sous forme de prêt de Tetê. L’attaquant brésilien arrive en provenance du club ukrainien Shakhtar Donetsk. Il a pu être engagé grâce au dispositif mis en place récemment par la Fifa et validé par l’UEFA permettant aux joueurs du championnat ukrainien, arrêté par la guerre, de s’engager librement dans un autre club. Il s’est engagé avec l’OL jusqu’au terme de cette saison.

🎙 @JM_Aulas "C'est un nouvel ami du club qui est arrivé chez nous. Tetê arrive dans un contexte particulier. Il fallait trouver les moyens de renforcer l'équipe mais aussi que Tetê arrive de manière harmonieuse" pic.twitter.com/nif4TQ6SG9 — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

Une pierre dans le jardin de Cherki ?

L’OL espère le retenir au-delà de cette saison, un souhait confirmé par le joueur. Il faudra pour cela trouver un accord avec le Shakhtar où Tetê est sous contrat jusqu’en 2023. Sa valeur est estimée à 20M€.

International brésilien U23, le Brésilien est un gaucher dont le poste préférentiel est ailier droit. Comme Romain Faivre. Comme Rayan Cherki, actuellement convalescent et avec lequel le club discute d’une prolongation. Ceci n’est pas un problème pour le patron du recrutement Benoît Cheyrou : “On veut des joueurs de qualité à l’OL, Rayan peut jouer différents postes… On ne veut pas empiler les joueurs pour empiler les joueurs. Il n’arrive pas pour empêcher Rayan ou qui que ce soit d’avoir de la place…Rayan s’entendra super bien avec lui.” Vincent Ponsot, le patron du football, complète : “On a déjà sollicité Rayan pour une prolongation et l’arrivée de Tetê ne change rien”. Avant que Bruno Cheyrou, énigmatique, ne finisse par lâcher : “On ne peut pas tout vous dire”.

Julien Huët