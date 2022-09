Ce qu’il faut retenir de la défaite de l’OL face au PSG (0-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – PARIS SAINT-GERMAIN, 8ème journée de Ligue 1 : 0-1 (0-1). But : Lionel Messi (5′) pour le PSG.

Une entame complètement manquée

Tétanisés dans leur camp dès le coup d’envoi, les joueurs de Peter Bosz n’ont pas eu le temps de résister face à ceux du club de la capitale pour mieux répondre ensuite. Dès la 5e minute de jeu et sur un mouvement collectif de grande classe, englobant un total de 22 passes, Lionel Messi ajustait parfaitement Anthony Lopes après un super service venu de la gauche. Cette action aura d’ailleurs été la seule menant à un but durant la partie et surtout aura été révélatrice de la différence majeure de talent qu’il existait entre les deux formations dès le début de la rencontre.

Un Thiago Mendes héroïque

Souvent critiqué, logiquement, en raison de ses performances récentes, le milieu de terrain repositionné en défenseur central Thiago Mendes a su se mettre au niveau durant cette soirée de gala. Le défenseur n’a presque rien raté et a longtemps permis à son équipe et ses coéquipiers de croire à un retour au score possible jusque dans les derniers instants. Il a notamment muselé tout au long de la partie Kylian Mbappé, ce qui n’est pas une mince affaire vous en conviendrez. Tirs bloqués, tacles salvateurs, relances impeccables… le Brésilien avait enfilé un costume trois pièces ce dimanche soir et si il y a bien des motifs de satisfaction malgré la défaite, sa performance XXL en fait partie.

La finition, un mal récurrent

Et le plus triste dans l’issue de cette soirée, c’est qu’elle laissera aux supporters l’amertume du travail inachevé. Car l’équipe lyonnaise a tout de même rivalisé avec cette formation parisienne dans de nombreux compartiments du jeu. Mais là où le bât blesse, c’est dans la finition. L’OL s’est procuré les occasions en frappant douze fois au but mais n’a jamais su être assez tueur pour propulser le ballon au fond des filets. Une problématique qui avait déjà pointé le bout de son nez dans les derniers matches disputés mais aussi la saison passée alors que le club rhodanien faisait partie des équipes européennes qui tiraient le plus et qui se procuraient le plus d’occasions sans pour autant être dans la catégorie de celles qui marquent le plus.

Une troisième défaite consécutive et un podium qui s’éloigne déjà

Avec cette nouvelle défaite face au Paris Sain-Germain, l’Olympique Lyonnais compte désormais trois défaites consécutives après celles, avant ça, face à Lorient et face à Monaco. Le club présidé par Jean-Michel Aulas pointe à la 6e place du classement après 8 journées disputées et compte 13 points à son compteur. Ce qui le place à 6 points du podium, la troisième place étant occupée par Lorient avec 19 points. L’Olympique de Marseille, dauphin, a également déjà 7 points d’avance et le PSG, qui se couche leader ce dimanche soir, en possède 9. Le tout après 8 matches seulement…

La trêve arrive, les questionnements aussi

Désormais place à la trêve internationale, et une chose est sûre, de nombreuses questions vont être soulevées avant le prochain déplacement à Lens le 2 octobre prochain. Peter Bosz est-il encore l’homme de la situation ? Les derniers bruits sortis en courant de semaine laissaient entendre que certains objectifs précis auraient été fixés au tacticien hollandais pour assurer son maintien à la tête de l’équipe tout au long de la saison. L’avenir se chargera en tout cas de répondre à ces problématiques ou bien alors de les balayer… La suite du championnat ne sera en tout cas pas un long fleuve tranquille pour le club aux couleurs rouge et bleu, puisqu’après Lens, c’est une réception de Toulouse et un déplacement à Rennes qui l’attendront.

Elliot Rogliardo